Una maxi operazione da parte dei Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia è in corso da questa notte alle 4:30 nel quartiere di via Inghilterra. Il grande dispiegamento di mezzi da parte dei militari dell'Arma aveva come obiettivo una vera e propria piazza di spaccio realizzata nello stabile che affaccia sulla nuova piazza della Comunità europea. Alcuni occupanti abusivi avevano fatto irruzione in alcuni locali liberati anni fa e chiudendo ogni accesso comune e oscurando alla vista esterna avevano avviato una fiorente attività di spaccio. Cancelli mura e telecamere garantivano la sicurezza degli spacciatori che ricevevano clienti a qualsiasi ora del giorno e della notte