"L'area del settore tecnico diventa ancora più fondamentale e decisiva per la programmazione presente e futura delle diverse opere da realizzare nel nostro territorio", ha concluso il sindaco Taddeo rivolgendo a nome dell'Amministrazione comunale e della città di Formia i migliori auguri al neo dirigente per l'incarico con l'auspicio di raggiungere gli obiettivi prefissati.

"In questa fase storica occorreva innestare nella struttura una figura nuova e affermata, al fine di riorganizzare un servizio molto delicato e strategico e con la prospettiva di conferire alla ripartizione dell'area tecnica una guida a 360° - ha spiegato il sindaco Gianluca Taddeo – La scelta ponderata è scaturita dall'esito di una regolare procedura comparativa, tenendo conto principalmente delle competenze acquisite nella sua ultradecennale esperienza che rappresenta un valore aggiunto alla sua nomina perché basata su professionalità e capacità gestionali, senza tralasciare il suo importante percorso di studio e culturale".

Nella giornata di ieri, mercoledì 12 luglio, si è insediato ufficialmente il nuovo dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Formia, l'architetto Giuseppe Viscogliosi. Originario di Isola del Liri (Frosinone), 58 anni compiuti lo scorso 18 marzo, ha ricoperto dal ‘92 ad oggi funzioni dirigenziali e di responsabilità dell'area tecnica (Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Attività Produttive, Sicurezza e Protezione Civile) presso il comune frusinate di Arpino, gemellato, tra l'altro, proprio con Formia per via del legame storico con il celebre oratore Marco Tullio Cicerone.

