Si presenta di fronte alla casa della ex e si dà fuoco. Una tragedia sconvolge la città di Minturno: Vito Ranieri, 57 anni, è morto in ospedale, due giorni dopo aver compiuto l'estremo gesto in via San Cataldo, proprio di fronte all'abitazione della donna. I fatti sono avvenuti domenica, a Scauri, dove l'uomo si è cosparso di benzina per poi darsi fuoco, senza esitare. La prima a soccorrerlo è stata proprio la ex compagna, che ha subito tentato di spegnere le fiamme, mentre il personale del 118 accorreva sul posto. Vista la gravità delle ferite, i soccorritori hanno richiesto il trasferimento al Sant'Eugenio di Roma, dove è morto due giorni dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso.