Uno tra gli episodi più inquietanti riportato nelle carte dell'inchiesta risale al giorno della Vigilia di Natale: è il 2021, una delle parti offese, un minore all'epoca dei fatti, subisce un gravissimo abuso sessuale. Tutto questo in una stanza dell'abitazione dell'indagato: l'adolescente è lì con lui e non immagina - come riportato nel provvedimento restrittivo - di quello che accadrà di lì a poco. La vittima si fida di A.F., queste le sue iniziali, il professore di religione con cui vi è anche un vincolo parentale. Il minore che si è trovato da solo con l'indagato viene toccato nelle parti intime, il ragazzino è costretto a subire gravissimi abusi sessuali e non racconta niente, convive con questo peso terribile.

La vicenda viene alla luce in un secondo momento, sulla scorta di un riscontro che permette di raccogliere anche questa denuncia. Nell'inchiesta non ci sono stati soltanto gli episodi avvenuti nei confronti degli studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina ma c'è anche un'altra violenza dai risvolti torbidi in base a quanto ricostruito.

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni si costituirà parte civile. Ha incontrato e sostenuto fin dalle prime ore - da quando è venuta alla luce la vicenda - sia i ragazzi che le famiglie attivando tempestivamente un supporto psicologico per alcuni di loro.