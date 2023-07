Alla fine è stato assolto. Potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale quanto dichiarato in aula dalla presunta vittima, la madre dell'imputato, nella decisione del giudice che martedì ha deciso di assolvere un 46enne di Aprilia dall'accusa più grave che gli era stata mossa dalla Procura di Latina, quella appunto di estorsione. L'uomo era stato infatti denunciato per le continue richieste di denaro rivolte alla donna e al suo nuovo compagno. L'ultimo episodio si era verificato quando l'imputato che aveva peraltro ricevuto una misura cautelare che gli avrebbe dovuto impedire di avvicinare fisicamente e non solo la donna, si è presentato a casa della madre pretendendo come al solito soldi. In quella occasione la donna aveva deciso di formalizzare la richiesta di aiuto ai Carabinieri