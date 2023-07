«Stavo dormendo, non ho una casa e in questo momento vivo in mezzo alla strada, ero su un cartone, è quello il mio materasso e un certo punto mi sono ritrovato bagnato. Mi hanno lanciato dei gavettoni pieni di acqua e sono scappati, ridevano, li sentivo sghignazzare, non li ho visti ma ho sentito una macchina che andava via, erano dei ragazzi molto giovani». E' questo il racconto di un uomo di Latina di 41 anni che da qualche giorno vive in mezzo alla strada in corso della Repubblica.

Molti passanti hanno imparato a conoscerlo. Indossa un paio di scarpe da tennis, un paio di pantaloni di una tuta, una maglia a maniche corte ha un cappello dove raccoglie le offerte, sta attraversando un momento difficile per una serie di vicissitudini e non sa dove andare. Una professionista di Latina ha preso a cuore il suo caso e ha informato i servizi sociali e il Comune di Latina che è subito intervenuto per trovare una soluzione. Resta l'episodio dell'altra notte che ha turbato il 41enne.