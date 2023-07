Si torna a parlare di furti in abitazione a San Felice Circeo. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il colpo è stato messo a segno alcuni giorni fa nelle ore notturne all'interno di un'abitazione nella zona di Mezzomonte. Nella casa stavano dormendo due turisti stranieri, in vacanza al Circeo per alcuni giorni. Al risveglio, la brutta sorpresa. I soliti ignoti avrebbero sottratto soldi e preziosi nonchè un'auto, una Mercedes GLC un danno che sarebbe stato stimato intorno ai 100mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo che hanno avviato gli accertamenti. Come da prassi in questi casi spesso di cercano telecamere sia pubbliche che private che possano avere ripreso movimenti anomali.

Si tratta del secondo maxi furto in poche settimane, L'altro era stato messo a segno sempre di notte, all'interno di un'abitazione in via Sabaudia. In quell'occasione i malviventi avevano rubato un borsello e anche un'Audi dopo avere narcotizzato il cane che però era lo stesso riuscito a svegliare i proprietari. Una dinamica simile all'ultimo furto. Che ci sia una "banda specializzata" in azione? Questa una delle ipotesi.

L'attenzione da parte delle forze dell'ordine sul territorio resta alta ma con l'aumento delle presenze per via dell'estate e considerando l'estensione del territorio, spesso non è semplice. Solitamente con l'avvicinarsi del mese di agosto, il Comune di San Felice Circeo, per incrementare la sicurezza nelle zone più gettonate e dove in passato si sono ad esempio verificati una serie di atti vandalici, avvia un servizio di vigilanza mediante guardie giurate. Una attività pensata soprattutto a ridosso del ferragosto che come lo scorso anno però può essere prorogata. Tra le location che solitamente vengono monitorate ci sono il centro storico ma anche il lungomare e l'area del porto.