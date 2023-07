A seguito di alcune segnalazioni pervenute in merito a presunti fenomeni di inquinamento marino sul litorale terracinese, l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Terracina, in stretta collaborazione con l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) del Lazio, ha condotto, nella mattinata di giovedì 13 luglio, una attività straordinaria di prelievo di campioni di acqua di mare sotto costa, in corrispondenza dei punti oggetto di segnalazione.



Nel corso dell'attività non è stata riscontrata la presenza, né al largo né sotto costa, di inquinanti solidi quali residui bituminosi, plastica, gomma o altri rifiuti (uno dei parametri che l'art. 12 del Decreto Legislativo 116/2008 prevede venga monitorato per assicurare la balneabilità delle acque marine). I campioni prelevati saranno oggetto di approfondite analisi da parte dei laboratori specializzati ARPA e, soltanto laddove emergesse il mancato rispetto dei massimali di Escherichia coli e Enterococchi intestinali che il citato Decreto Legislativo 116/2008 prevede per determinare la balneabilità delle acque marine, sarà prontamente informata l'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli eventuali divieti di balneazione necessari a tutelare la salute pubblica

(articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000).