Condanna a sette anni e 4 mesi per il tentato omicidio di un giovane marocchino, un senzatetto, avvenuto in via Londra il pomeriggio del 16 aprile del 2022.

E' questa la sentenza emessa ieri pomeriggio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa nei confronti di Cesare De Rosa, 29 anni, di Latina, imputato per aver ferito il cittadino straniero. Ieri in aula si è svolto l'ultimo atto del processo celebrato con il rito abbreviato (un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena). Nel corso della penultima udienza nella sua requisitoria il pm Valerio De Luca, titolare del fascicolo, aveva chiesto per l'imputato la pena di otto anni, mentre la difesa di De Rosa, rappresentata dall'avvocato Oreste Palmieri, aveva cercato di sconfessare l'impianto accusatorio.



Ieri nel processo è stata acquisita la cartella clinica dell'uomo ferito ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La parte offesa, rappresentata dall'avvocato Amleto Coronella, si è costituita parte civile. Quando saranno depositate le motivazioni della sentenza la difesa presenterà ricorso in Corte d'Appello.

Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, avevano portato nel giro di poco tempo al presunto responsabile dei fatti contestati, arrestato alcuni giorni dopo il tentato omicidio in provincia di Caserta dove si era nascosto in casa di alcuni parenti. Nel corso di un incidente probatorio per cristallizzare una prova da portare al dibattimento, era stato ascoltato sia il destinatario dei colpi di arma da fuoco che un altro giovane che era con lui.