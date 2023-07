Nella notte tra mercoledì e giovedì, la tranquilla zona residenziale di via Roma è stata sotto attacco di una o più bande di ladri che hanno preso di mira diverse abitazioni.

In particolare, una casa in cui i proprietari erano fuori per le vacanze è stata vittima di un'incursione particolarmente audace. I malviventi infatti, hanno distrutto la sirena dell'antifurto e messo fuori uso il sistema di allarme, provocando seri danni ad uno degli infissi per entrare nell'abitazione. Una volta dentro hanno portato via oggetti di valore come collane e bracciali.



I rumori prodotti dagli scassinatori hanno allertato i vicini, che hanno prontamente segnalato l'accaduto alla Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente nella zona di via Santa Caterina (strada interna di via Roma), per effettuare un sopralluogo e avviare le indagini necessarie. I poliziotti in queste ore hanno raccolto prove e testimonianze da parte dei residenti. Le indagini sono ancora in corso, ma si parla di una banda formata da almeno quattro persone che hanno agito con il volto coperto.