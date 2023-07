Incidente stradale tra due auto intorno alle 13.00 ad Aprilia. Lo scontro si è verificato tra via Augusto e via Costantino, un incrocio regolato da un semaforo che però da alcuni giorni è fuori uso. Coinvolte una Peugeot 308 che percorreva via Costantino e una Polo che percorreva via Augusto in direzione via Marco Aurelio. Nell'impatto la Polo, colpita sulla parte posteriore si è rigirata, fortunatamente non si sono registrati feriti.