Cede la spalla sinistra del canale alla Bufalara, il crollo lato spiaggia. Di segnalazioni nei mesi ce ne sono state molte soprattutto dopo le voragini che a seguito del maltempo si sono formate sulla duna. Nelle ultime ore la spalla è venuta giù insieme a parte della duna finendo dentro il canale.

Al momento l'area è stata delimitata solo con il nastro, chiaramente in spiaggia ci sono molte persone e non si sa se questo cedimento possa comportare problemi anche per il ponte su cui ogni giorno passano centinaia di auto che da via della Lavorazione raggiungono il lungomare di Sabaudia e viceversa. Si va verso la nuova chiusura di un tratto di strada?