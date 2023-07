E' stata un'operazione lampo che ha permesso di giocare d'anticipo sul truffatore e prenderlo completamente alla sprovvista. Nel giro di pochi secondi si è ritrovato accerchiato dai militari sul marciapiede di via Monti Lepini. La brillante attività portata a conclusione dai carabinieri di Cisterna guidati dal luogotenente Raffaele Priore, in forza al reparto territoriale di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, ha permesso di mettere fine ad una serie di truffe ordite da una banda di specialisti. Sono almeno cinque in poche ore i colpi tentati dalla banda con l'ultimo sfumato solo grazie all'attenzione della vittima una 64enne di Cisterna che si è accorta che qualcosa in quella telefonata non andava. E una volta presentata la denuncia presso la stazione dei carabinieri ha scoperto di non essere stata l'unica persona della zona contattata dai finti militari. Si perché la truffa messa in scena dai banditi è quella del finto incidente con un parente coinvolto.