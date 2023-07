Ha parlato per oltre 30 minuti e ha respinto le pesanti accuse formulate nei suoi confronti. Ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese si è svolto l'interrogatorio dell'ex professore di religione che insegnava al Liceo Scientifico Majorana, finito agli arresti domiciliari con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle parti offese. Le vittime in tutto sono quattro: tre studenti e un ragazzo con cui vi era un vincolo parentale.

A.F., queste le iniziali dell' indagato, assistito dall'avvocato Donofrio, ha cercato di chiarire la sua posizione durante l'audizione. Ha sostenuto di non aver abusato sessualmente dei ragazzi ma di aver cercato di aiutarli nel tentativo di essere vicino a loro sotto il profilo emotivo. A quanto pare qualcuno si sarebbe sfogato con lui per qualche problema personale e lui ha cercato di essere vicino. E' questo il senso della sua deposizione. Una versione completamente diversa rispetto a quanto ipotizzato dagli investigatori.

Tra le contestazioni che sono finite nell'ordinanza di custodia cautelare è riportato un episodio avvenuto nel febbraio del 2022 quando l'uomo ha inviato ad uno studente una sua foto in mutande, il docente a quanto pare ha le gambe divaricate e l'immagine è finita agli atti dell'inchiesta. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'insegnante ha ribadito di essere estraneo alle accuse formulate. La difesa non ha chiesto alcuna revoca della misura cautelare. Nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, sulla scorta delle risultanze raccolte, la Procura aveva chiesto per l'indagato il carcere. Era stato il Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza a coordinare tutti gli accertamenti, nati a seguito delle denunce presentate dalle parti offese, rimaste traumatizzate dalle condotte del prof descritto da tutti come una persona senza macchia e insospettabile. Inoltre qualche tempo prima che scoppiasse lo scandalo era anche stato nominato diacono. Dopo che è iniziata l'indagine è stato sospeso da ogni incarico. Sono tre gli episodi contestati oltre ad una violenza sessuale consumata nei confronti di un ragazzo all'epoca minore.

Questo episodio è avvenuto nel dicembre del 2021 alla Vigilia di Natale.