Il principio d'incendio che ha interessato l'altro giorno il locale adibito a centro di elaborazione dati dell'ospedale Santa Maria Goretti, ha messo in evidenza le pecche del piano di prevenzione degli incendi attuato dalla direzione del nosocomio, oltre ad avere esposto la principale struttura sanitaria del circondario a pesanti ripercussioni. Prima di tutto in termini di disagi provocati dal blackout delle linee informatiche e poi per i costi di ripristino degli impianti che gravano sui conti del servizio sanitario in maniera piuttosto pesante stando alle stime trapelate nelle ore successive.

L'altra mattina quando è scoppiata l'emergenza il peggio è stato evitato che le fiamme potessero prendere il sopravvento, ma le ripercussioni sono state pesantissime e non c'era possibilità che fossero evitati i danni registrati. Quando l'allarme ha rilevato la presenza del guasto, sono intervenuti gli operatori della squadra antincendio dell'ospedale, ma al loro arrivo nel piano seminterrato non hanno trovato le condizioni giusto per evitare le ripercussioni peggiori. Prima di tutto sulla porta del locale che ospita i quadri elettrici della centrale tecnologica dell'intera struttura non c'erano indicazioni precise sugli apparati installati all'interno, ovvero non c'erano indicazioni sulle procedure antincendio. E soprattutto nei paraggi non c'erano estintori utili per intervenire in maniera sicura: uno dei quadri era già in fiamme quando sono intervenuti i soccorritori e il sistema antincendio non bastava per sedare il fuoco. A quel punto i soccorritori, per evitare che l'incendio potesse propagarsi ulteriormente, diventando incontrollabile, non hanno potuto fare altro che utilizzare l'acqua, di fatto compromettendo la funzionalità delle schede informatiche.

Quando sono stati reperiti gli estintori era troppo tardi e all'arrivo dei Vigili del Fuoco l'intervento era ormai in una fase avanzata. I danni sono stati pesanti e i reparti sono rimasti scollegati dalla rete informatica, con gravi ripercussioni sull'operatività dell'ospedale, a partire dalle difficoltà vissute nel pronto soccorso. Solo ieri è tornata la normalità, con costi elevati.