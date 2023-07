E' di due feriti il bilancio dell'incidente tra uno scooter e una Ford Fiesta avvenuto ieri sulla complanare della Pontina. Uno scontro che si è verificato al chilometro 49,600 in direzione Latina, all'altezza dello svincolo per via Bacchiglione e del vivaio Sterpetti.

Tutto è accaduto intorno alle ore 10.00: un ragazzo in sella allo scooter, un 18enne di Aprilia, stava percorrendo la complanare quando è stato colpito dall'auto condotta da un uomo di 81 anni che da via Bacchiglione si stava immettendo sulla Pontina. A seguito dell'impatto il motociclo è finito con violenza contro il muro di contenimento, fortunatamente però il ragazzo che in precedenza era stato sbalzato dallo scooter è riuscito ad evitare l'impatto con il muro, cadendo invece sull'asfalto.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, con il personale medico che ha immediatamente prestato le prime cure ai due feriti che successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso della casa di cura «Città di Aprilia» . Fortunatamente però le loro condizioni non destano preoccupazioni, visto che sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che per eseguire i rilievi hanno dovuto chiudere per circa un'ora la complanare della Pontina in direzione Latina deviando il traffico in Bacchiglione. Gli accertamenti condotti dal personale del comando di viale Europa serviranno per ricostruire la dinamica del sinistro.

L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori visto l'impatto del motociclo contro il muro, fortunatamente però la bassa velocità con la quale è avvenuto lo scontro ha evitato guai peggiori per le persone coinvolte, rimaste comunque ferite.