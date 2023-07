Il monovolume che trasporta i ragazzi disabili resta in panne sulla Pontina, lasciando sotto il sole tutte le persone a bordo tra le quali cinque ragazzi con disabilità che stavano tornando a casa dopo una giornata in piscina. Sono stati attimi di paura quelli vissu ti dal gruppo ieri nel primo pomeriggio, anche se alla fine tutto è andato per il meglio grazie all'intervento degli agenti della Polizia Stradale di Latina, coordinati dal dirigente Gian Luca Porroni. Tutto si è verificato intorno alle ore 14.00, i ragazzi disabili seguiti da un'associazione tornavano da una giornata in piscina a bordo di una Fiat Scudo condotto da una donna, quando arrivati al km 49.900 (nel territorio di Aprilia) la conducente si è accorta di una perdita di liquido oleoso e per questo motivo ha accostata. Preoccupata per la situazione che si stava creando, con un guasto non indentificato e i ragazzi a rischio di rimanere sotto il sole cocente ha immediatamente richiesto aiuto. E in suo soccorso sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Latina, che hanno messo in salvo i disabili a bordo del monovolume e agevolato il trasbordo su un altro mezzo dell'associazione che nel frattempo era arrivato sul posto. Per permettere queste operazione, nonché l'operazione di pulizia della strada, gli agenti della Polstrada hanno inoltre provveduto a chiudere una delle corsie della Pontina in direzione Roma, gestendo inoltre il traffico che si formato in quel momento. Tutto è tornato alla normalità intorno alle 15.00.