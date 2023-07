Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Capoportiere, al lido di Latina, dov'è stato necessario l'intervento dei bagnini per soccorrere un uomo e il figlio di quattro anni bloccati in mare, probabilmente a causa della corrente all'altezza di una buca. Il mare era leggermente mosso, ma il genitore e il bambino si erano spinti al largo: si erano tuffati dalla spiaggia a nord di Capoportiere, ma si trovavano davanti al pontile di piazzale Loffredo quando sono rimasti in difficoltà e hanno iniziato a chiedere aiuto. Le loro urla hanno subito richiamato l'attenzione dei bagnini Federico e Mauro della cooperativa Blue Work Service che prestano servizio nella spiaggia attrezzata dell'hotel Fogliano, quindi a sud di Capoportiere, e si sono lanciati in acqua col pattino per le operazioni di salvataggio. Sono stati momenti concitati perché padre e figlio non riuscivano a rientrare e il loro stato di agitazione rischiava di peggiorare la situazione: gli assistenti bagnanti li hanno recuperati in pochi minuti e portati a riva. Nel frattempo qualcuno aveva allertato il numero d'emergenza 112 e sul posto erano anche intervenuti gli operatori del pronto intervento sanitario con l'eliambulanza: l'uomo e il bambino non avevano riportato particolari conseguenze e non è stato necessario il trasporto in ospedale.