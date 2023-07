Perde il controllo della sua BMW esce di strada abbatte la recensione di un terreno privato e si ribalta più volte prima di finire contro la recensione di una seconda abitazione privata. Era inizialmente incosciente il conducente del Suv finito fuori strada lungo via Fossignano ad Aprilia. Soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco, il ferito è stato quindi trasferito al pronto soccorso della Clinica Città di Aprilia. Dopo le prime cure l'uomo ha ripreso conoscenza e le sue condizioni sono state dichiarate meno gravi di quello che si pensava in un primo momento. Sul posto in via Fossignano per i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia Locale di viale Europa