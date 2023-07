Nel sabato sera appena trascorso nella zona di Terracina, i controlli volti alla prevenzione della guida in stato di ebrezza alcolica, effettuati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Terracina e Formia, di intesa con la locale Questura, all'esito dei quali sono state identificate 20 persone e controllati 20 veicoli, altrettanti i controlli con l'etilometro, tutti risultati negativi.

In totale sono state identificate 282 persone oltre 60 delle quali con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di 151 veicoli con elevazione di numerose contravvenzioni al codice della strada e un fermo amministrativo.

Anche qui i poliziotti della Squadra Volante della Questura e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio si sono dedicati alle zone del lungomare e del centro cittadino. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e ai veicoli in transito.

La Polizia di Stato di Latina, nella settimana appena trascorsa ha rafforzato i controlli del territorio in Provincia, con mirati servizi volti alla prevenzione e la repressione dei reati di natura predatoria, lo spaccio di sostanze stupefacenti e, con l'ausilio della Polizia Stradale, delle cosiddette "stragi del sabato sera".

