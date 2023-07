Nuovo salvataggio sul promontorio del Circeo. Un turista straniero è stato infatti soccorso mentre stava facendo un'escursione. Il recupero è stato effettuato tramite elicottero, sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra.

Fortunatamente sembra che l'uomo non abbia riportato lesioni gravi. Grazie all'intervento dell'elicottero dei soccorsi non è stato necessario per i mezzi percorrere parte del sentiero che costeggia Torre Paola che che sarebbe impossibile o quasi perchè come la scorsa domenica ci sono auto parcheggiate ovunque. Per quanto riguarda il promontorio invece resta in vigore l'ordinanza sindacale sul sentiero 750 che prevede escursioni solo con guida.