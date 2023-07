E' di cinque feriti: padre, madre e tre figli, tutti di nazionalità indiana, il bilancio di un incidente stradale che poteva avere conseguenze peggiori, avvenuto oggi nel primo pomeriggio, poco prima delle 15 sulla strada Pontina all'altezza del chilometro 68, a Borgo Piave, all'ingresso della città. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Terracina che sono prontamente intervenuti, il conducente di una vettura, un uomo di origine indiano, ha perso il controllo dell'auto che è uscita fuori strada e ha abbattuto un palo di legno della Telecom.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze per soccorrere i feriti. Fortunatamente il quadro clinico non è preoccupante in base ai primi accertamenti. I feriti sono stati portati in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina.

Immediatamente sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, coordinati dal dirigente Gian Luca Porroni.

Gli investigatori hanno eseguito un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica