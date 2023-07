È stato attivato il piano di ricerca per un anziano di 86 anni scomparso da una casa di riposo a Sabaudia. A perlustrare alcune zone di campagna a ridosso della Pontina in questo momento ci sono Vigili del Fuoco, Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia e il gruppo comunale di protezione civile di Sabaudia. Il sindaco Alberto Mosca e l'assessore ai Servizi Sociali Pia Schintu sono sul posto per seguire le operazioni.