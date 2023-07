«Ho provato a stare lontano da lui con qualche scusa, ma lui mi toccava i fianchi e questa cosa mi infastidiva». E poi ancora. «Ho iniziato ad avere paura e ho parlato con una professoressa di cui mi fidavo». Sono alcune delle testimonianze degli studenti, vittime dell'ex insegnante, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi con l'accusa di violenza sessuale.

Sono in tutto quattro le parti offese di cui tre ragazzi del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina per dei fatti avvenuti tra il febbraio del 2022 e il gennaio del 2023. La vicenda è venuta alla luce a seguito delle denunce presentate pochi mesi fa. I ragazzi sono stati ascoltati in forma protetta e con un supporto psicologico dagli inquirenti; dai racconti è emersa - secondo quanto ipotizzato - la grave condotta del docente. Ha indotto un minore a inviare proprie fotografie nudo e ha intrattenuto conversazioni sui social, attinenti la sfera sessuale. Una volta scoperto lo scandalo il professore era stato sospeso da ogni incarico, tra cui quello di diacono. Era stato indagato a piede libero e in un secondo momento, sulla scorta delle risultanze investigative raccolte, è stato emesso un provvedimento cautelare. Agli atti di un'altra testimonianza un ragazzo ha dichiarato agli inquirenti. «Non volevo che mi toccasse e questa cosa mi infastidiva terribilmente». Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giuseppe Molfese su richiesta del Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza titolare del fascicolo, sono stati ricostruiti i fatti tra cui i messaggi scambiati tra il professore e alcuni ragazzi. All'inizio il tono sembrava amichevole ma con il passare del tempo è cambiato. L'insegnante ha mandato una sua foto in mutande disteso sul letto con le gambe divaricate, ritenuta molto spinta dagli inquirenti. Inoltre agli atti è finito il contenuto dei messaggi. L'immagine ha creato un profondo disagio ad uno studente. Non era il solo, quando si è confrontato anche con altri compagni di classe è venuta alla luce una situazione sconvolgente.

Nei giorni scorsi l'indagato è stato ascoltato dal magistrato che ha firmato il provvedimento e ha negato le accuse, sostenendo di aver cercato di aiutare i ragazzi che si erano confidati con lui e ha respinto l'accusa di violenza sessuale offrendo la sua versione dei fatti. Nelle carte dell'inchiesta è emersa anche una violenza ai danni di un minore con cui vi era un vincolo parentale. Il ragazzino era stato toccato nelle parti intime.