A volte ritornano e ben vengano queste persone che poi si rendono protagoniste di atti eroici. E' il caso di Antonio Cipro, graduato aiutante dell'Esercito, in servizio presso il 17esimo Reggimento di Capua, il quale per la seconda volta nel giro di tre anni si è reso protagonista di un salvataggio in mare a Marina di Minturno. Il militare era giunto sul litorale minturnese l'altro giorno, per trascorrere un giorno di vacanza in una zona di mare dove torna spesso. Improvvisamente, a pomeriggio inoltrato, ha notato che due fratellini, di dieci e tredici anni, di origini campane, venivano trascinati al largo dalle forti correnti del mare. A richiamare la sua attenzione le urla e il pianto dei due minorenni, che erano in evidente difficoltà. Senza alcuna esitazione si è gettato in acqua e, non senza difficoltà, riusciva a trarre in salvo i due giovanissimi. Il tempestivo intervento di Antonio Cipro ha evitato una tragedia e si va ad aggiungere agli altri salvataggi che si sono registrati negli ultimi giorni sul litorale minturnese. Il militare, originario di Portico di Caserta, già nel 2021 si era reso protagonista di uno spettacolare salvataggio, nel tratto di mare compreso tra il lido Bussola e lido Rosalba, insieme a tre assistenti bagnanti. I quattro riuscirono ad evitare l'annegamento di tre turiste straniere, che si erano allontanate dalla riva e non riuscivano più a rientrare.