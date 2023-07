E' stato rintracciato nelle prime ore del mattino l'anziano di 86 anni che si era allontanato da una casa di riposo a Sabaudia. In base ad una prima ricostruzione dei fatti l'uomo era disteso a terra in un campo a circa un chilometro dalla struttura, fortunatamente in buone condizioni di salute.

E' stato comunque soccorso dai sanitari del 118 per le prime cure. Il piano di ricerca ha coinvolto Vigili dl Fuoco, Carabinieri e gruppo comunale di Protezione Civile. Il sindaco Mosca e l'assessore Schintu hanno seguito sul posto tutte le operazioni fino al ritrovamento dell'anziano.