Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina su un motopeschereccio ormeggiato nel porto di Ponza. Dalle prime informazioni si è appreso che su un natante erano in corso dei lavori di manutenzione e per cause ancora da accertare da parte della Guardia Costiera c'è stata una esplosione, che ha investito due persone: il tecnico che stava effettuando i lavori e il proprietario dell'imbarcazione. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale all'ospedale Goretti di Latina con l'eliambulanza.