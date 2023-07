Un incidente stradale che poteva avere conseguenze peggiori, è avvenuto oggi in tarda mattinata in pieno centro a Latina, alle spalle del Tribunale. All'altezza di via Triboniano, quasi all'incrocio con via Giustiniano, per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, due auto si sono scontrate.

Una Fiat Panda con a bordo un uomo e un ragazzo, entrambi di Terracina, si è ribaltata a causa dell'impatto con una Porsche Cayenne guidata da un uomo di 35 anni. L'impatto è stato violento e subito è scattato l'allarme al 118 e sono intervenute le ambulanze.

Il bilancio finale è di due feriti e un illeso, fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro non sono gravi e non destano particolare preoccupazione