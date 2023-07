Lui, origini extracomunitarie, sembra che da tempo costringesse la donna a subire soprusi e maltrattamenti. Gli stessi che lo hanno portato ad aggredirla a Latina Scalo dove la donna si era recata da Norma, dove risiedono, in compagnia del piccolo che non ha ancora compiuto un anno. La richiesta di aiuto al centralino del 113, ha portato gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile a cercare la donna che si nascondeva ancora terrorizzata e disperata, tra le colonne di un palazzo.

L'aggredisce, la deruba e fugge portandosi via il figlioletto di appena 10 mesi. Sono stati momenti di vero terrore quelli passati da una giovane mamma che da tempo portava avanti una relazione con un soggetto violento.

