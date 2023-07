Altro incendio doloso sulla Riviera Mallozzi, ad Anzio. E ancora una volta ai danni di un'attività commerciale. A bruciare la recinzione dell gelateria Biolee, che si trova a due passi dal Bodeguita, incendiato due volte e andato distrutto meno di un mese fa.

Precisamente un anno fa nello stesso luogo dove hanno iniziato ad indagare la scorsa notte i carabinieri cercavano di trovare indizi utile per risalire ai responsabili dell'omicidio di Leonardo Muratovic, il ragazzo di Aprilia accoltellato davanti al Boilee dopo un diverbio partito all'interno della Bodeguita. Per l'omicidio, lo ricordiamo, sono in carcere tre ragazzi stranieri considerati i responsabili dell'uccisione, che restano in attesa di processo.



Chi ha appiccato le fiamme ha lasciato per terra due bottiglie di liquido infiammabile. Sul posto i carabinieri dei Ris per i rilievi e al vaglio le telecamere della zona per fare luce sulla vicenda. A bruciare il tappeto verde antistante il locale, e parte dell'attrezzatura che era all'esterno. Gli attentatori non hanno tentato di forzare le porte del locale ma si sono limitati a danneggiare la parte antistante la gelateria.