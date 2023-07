Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Questa la decisione assunta dal Gup del tribunale di Cassino nei confronti del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli dell'ex comandante della Polizia Locale Mario Vento, dell'ingegnere Laura Mancini e Marcello Arnone, amministratore della società che ha installato gli impianti di videosorveglianza. Un'inchiesta scaturita in seguito all'ampliamento della videosorveglianza a Minturno che secondo l'accusa sarebbe stata frazionata. Una tesi contestata dal pool di avvocati composto da Renato Archidiacono Roberto Palermo, Ilaria Pelle, Luca Scipione e Mattia Aprea. Il Gup Di Croce stamattina ha deciso per il non luogo a procedere con grande soddisfazione dei protagonisti della vicenda che hanno sempre manifestato la correttezza della procedura attuata