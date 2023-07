Era tranquillamente seduta su una panchina in via Sabaudia, non lontano da un noto negozio di abbigliamento quando è stata raggiunta da un uomo. Rapidamente il giovane che stava correndo le ha afferrato la borsa poggiata a terra ed insieme ad un complice è poi fuggito svoltando per via Domenichelli. La ragazza e il fidanzato li hanno inseguiti riuscendo a vedere che i due entravano in un'auto, forse una Golf di colore blu scuro per poi allontanarsi su via Terracina.

Un furto messo a segno in pochi minuti intorno all'una di notte nel fine settimana appena trascorso. E il danno tutt' altro che esiguo è stato quantificato. All'interno della borsa oltre al telefono cellulare e ai documenti c'erano poco meno di 2mila euro, risparmi della ragazza. Non proprio tutto è andato perduto. Il giorno dopo il furto infatti, il fidanzato della ragazza è stato contattato via social da una residente che aveva trovato la borsa a terra nella zona di via Regina Elena probabilmente lasciata dai ladri dopo il furto.

I documenti c'erano ancora, ovviamente i soldi e il telefono no. La ragazza ha quindi sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri di San Felice Circeo fornendo tutti i dettagli che ricordava. Un brutto episodio che torna a fare parlare di sicurezza al Circeo. Questa volta è stata presa di mira una ragazza ma nelle ultime settimane sono stati messi a segno anche diversi furti all'interno di abitazioni. In modo particolare un colpo da circa 80mila euro in via Sabaudia ed un altro nella zona di Mezzomonte da circa 100mila euro. Dopo essere entrati in casa per arraffare il più possibile i ladri hanno in entrambi i casi rubato anche auto piuttosto costose. Le indagini come per il furto con destrezza messo a segno ai danni della ragazza di latina, sono in corso.