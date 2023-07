Un primo tamponamento sulla corsia nord all'altezza di Pomezia, in direzione di Roma aveva già causato code e rallentamenti al traffico della via Pontina. Gli agenti della Polizia stradale di Aprilia stavano effettuando i rilievi e mettendo in sicurezza la zona quando, dall'altra parte della carreggiata, sulla corsia in direzione di Aprilia, altri due veicoli si sono scontrati proprio in corrispondenza del primo incidente.

Questa volta però una delle due vetture, a seguito del violento tamponamento è finita contro il new jersey e si è ribaltata. La conducente, una ragazza di 29 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. Agli agenti della Stradale è toccato anche mettere in sicurezza il traffico nell'altra direzione, deviato sulla corsia di marcia, e rilevare anche questo secondo incidente.