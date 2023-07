La Procura di Latina sta indagando sui tre permessi a costruire rilasciati dal Comune alla società Latina Green Building per la realizzazione di un complesso commerciale costituito da tre medie strutture di vendita, ossia gli immobili in fase di ultimazione all'angolo tra via del Lido e la statale Pontina, nell'area che un tempo faceva parte delle pertinenze del Garden Hotel, nel comparto edilizio Q3. Gli inquirenti intendono valutare la legittimità dei tre titoli edificatori rilasciati dall'ente locale tra il 2021 e lo scorso anno, ovvero individuare eventuali risvolti penali nella vicenda, di fatto proseguendo con le investigazioni che avevano riguardato l'adozione della variante urbanistica non sostanziale autorizzata con la deliberazione numero 457 approvata dalla Giunta municipale il 28 dicembre 2018, una prima inchiesta archiviata nell'autunno del 2020.

Nell'ambito del nuovo procedimento gli stessi investigatori del Gruppo Forestale dei Carabinieri che avevano compiuto gli approfondimenti sulla prima fase dell'istruttoria urbanistica commerciale, hanno ricevuto la delega dall'autorità giudiziaria per l'acquisizione degli atti avviata lunedì mattina presso gli uffici comunali del Servizio Attività Produttive - Suap. Un nuovo interesse da parte degli inquirenti era auspicabile, prima di tutto perché la vicenda non poteva dirsi conclusa dopo la prima archiviazione, tenendo conto degli sviluppi.