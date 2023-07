NAS in azione con il supporto dei reparti territoriali di di Ponza, Terracina e Frosinone, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e della motovedetta della Compagnia di Formia, nell'ambito del servizio coordinato disposto dal Gruppo carabinieri per la Tutela della Salute, mirato al controllo degli esercizi pubblici nelle località turistiche, aree della movida e dei principali eventi di aggregazione, per garantire la tutela della salute dei consumatori. Sono stati ispezionati 50 locali, con 20 persone segnalate, evidenziate 25 violazioni amministrative, sequestrati 860 kg di alimenti risultati privi di tracciabilità, con etichettatura non conforme e, in parte, in cattivo stato di conservazione.

A Ponza su 34 ristoranti ispezionati, 15 avevano delle irregolarità. Sono stati sequestrati 620 kg di prodotti ittici e alimenti vari in mancanza di documentazione attestante la tracciabilità per un valore di 10.000 euro;

Sono state elevate 18 multe per un totale di 17.000 euro (le violazioni contestate riguardano carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento, interessati da sporco pregresso e non sottoposti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; mancata e inadeguatezza delle procedure di autocontrollo basate su sistema HACCP e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari). Tredici persone sono state segnalate.

A Terracina sono stati ispezionati 6 ristoranti di cui 3 risultati con delle irregolarità. Sono stati sequestrati. Ispezionati n.6 esercizi di ristorazione con 40 kg di prodotti ittici in mancanza di documentazione attestante la tracciabilità per un valore di mille euro. Sono state elevate 3500 euro di contravvenzioni che riguardano carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari. Tra gli interventi più significativi vi è la sospensione di un'attività di ristorazione per gravi carenze igienico- sanitarie.