La città di Aprilia rischia di ritrovarsi senza una squadra di calcio iscritta al campionato di Eccellenza. A meno di 24 ore dal termine fissato dalla Lega Nazionale Dilettanti, il Centro Sportivo Primavera non ha ancora formalizzato l'iscrizione per la stagione sportiva 2023/2024, anzi l'ipotesi più concreta è che rinunci a partecipare al campionato per l'assenza di un impianto sportivo omologato dove disputare le partite casalinghe.

A fine giugno il club aveva chiesto ufficialmente all'amministrazione comunale la possibilità di utilizzare lo stadio Quinto Ricci, impianto in concessione fino al 2024 (tramite una convenzione) all'Aprilia Calcio del gruppo di Antonio Pezone, che tuttavia nei giorni scorsi ha dato l'addio alla città per trasferirsi ad Ardea, trasformando il club nel Racing Ardea che parteciperà al campionato di Eccellenza. Per questo il C.S Primavera sperava di poter ottenere lo stadio di via Bardi ma in queste settimane, malgrado diversi incontri, dal Comune di Aprilia non è arrivata una risposta. Per questo ieri la società in un comunicato ha lanciato un appello alla giunta Principi per sbloccare la situazione.

«Ad oggi non avendo avuto, nonostante continue sollecitazioni, nessun riscontro in merito, facciamo presente che è a rischio l'iscrizione al campionato, che deve avvenire entro mercoledì 19 luglio 2023 (oggi, ndr). Un fatto di tale portata, come la mancata iscrizione, sarebbe gravissimo e rappresenterebbe - affermano i dirigenti - un danno enorme, non solo al Centro sportivo Primavera, ma a tutto il mondo dello sport che si vedrebbe privato dell'unica squadra di Aprilia rimasta a militare in una serie così importante. Ecco perché chiediamo all'amministrazione comunale e al sindaco di prendere una posizione ufficiale e pubblica positiva, entro il 19 luglio 2023, consentendo ad Aprilia di non perdere questa occasione e permettendo a tanti tifosi di tornare a gioire per il calcio apriliano».

La risposta dell'amministrazione comunale non si è fatta attendere ma non è stata quella che i dirigenti auspicavano, il sindaco Lanfranco Principi ha spiegato di non poter concedere lo stadio per via della convenzione ancora attiva con il vecchio concessionario, ipotizzando due alternative: l'utilizzo del campo Bridgestone di Campoverde oppure un accordo con il gruppo Pezone per la gestione dell'impianto di via Donato Bardi. «Non ci sono i tempi tecnici affinché lo stadio possa essere sciolto dalla convenzione che lo lega all'attuale concessionario fino al 2024. E di certo - spiega Principi - non posso firmare una dichiarazione in cui rilascio il nulla osta per far svolgere il campionato al Quinto Ricci se il Comune non è tornato in possesso dell'impianto. Perché uno scenario di questo tipo potrebbe comportare un contenzioso, rischiando di bloccare lo stadio per anni. Al momento le alternative sono due: la prima è che la società richiedente trovi l'intesa direttamente con il gruppo Pezone per l'utilizzo dello stadio, la seconda è che il Centro Sportivo Primavera utilizzi l'impianto Bridgestone di Campoverde che risulta omologato per l'Eccellenza. Comunque confido che in queste ore si riesca a trovare una soluzione».