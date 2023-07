Grande dispiegamento di uomini e di mezzi dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia oggi pomeriggio per una operazione all'interno di una proprietà privata in via del Sughereto. I militari sono ancora impegnati nelle attività di perquisizione e identificazione dei soggetti che occupano due immobili ed un caravan all'interno del terreno.

Come ha spiegato posto il tenente colonnello Paolo Guida, questa attività deriva anche da una serie di segnalazioni da parte di alcuni residenti che a più riprese hanno segnalato presenze e movimenti sospetti