del N.O.RM. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Formia, hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di tre persone (1 uomo e 2 donne) della Provincia di Latina, rispettivamente cl. 89, 82 e 92 poiché al fine di ottenere il beneficio del c.d. "Reddito di Cittadinanza" omettevano di comunicare all'INPS informazioni inerenti alla sottoposizione a misure cautelari proprie o di familiari conviventi, percependo indebitamente denaro, per un complessivo di euro 52.000 circa relativamente al periodo settembre 2019/2022.

Reddito di cittadinanza, scattano i controlli a Formia. Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari:

