Ancora un ordigno sulla battigia. È stata trovata, nella giornata di mercoledì, una bomba lungo le rive del mare nettunese. Intorno alle ore 15 del pomeriggio l'oggetto è stato notato da alcuni bambini che si trovavano sulla riva della spiaggia libera attrezzata nella zona dello stabilimento Belvedere di Nettuno. Quello che pensavano fosse un gioco in realtà si è rilevato ben altro: si tratta infatti, di un ordigno risalente al 1971 non bellico e proveniente probabilmente dalla mareggiata della scorsa domenica. Di rilevante importanza è stato il coraggio dimostrato dal bagnino del posto, Mauro Di Lelio che, accortosi della situazione alquanto pericolosa, è intervenuto prontamente togliendo appunto la bomba di mano ai bambini che ci stavano giocando, spostandola in uno spazio sicuro e soprattutto fuori dalla portata dei bagnanti presenti sulla spiaggia, in attesa dell'arrivo degli artificieri.

Nel contempo sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che si sono subito adoperate ed hanno delimitato la zona di circa 50 metri in modo da garantire la totale sicurezza. Si tratta del secondo ritrovamento sulle spiagge di Nettuno nel giro di pochi giorni.