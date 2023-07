I militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta, congiuntamente ai colleghi della Tenenza di Ponza, nel corso del costante monitoraggio del territorio con particolare attenzione alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico delle Isole Pontine, hanno individuato un terreno adibito a deposito abusivo ed incontrollato di rifiuti di ogni genere.

L'area individuata, di circa 1300 mq., sita nella zona di Cala dell'Acqua dell'Isola di Ponza sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, era interessata dall'abbandono incontrollato di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), costituiti da relitti di imbarcazioni e natanti da diporto in legno e vetroresina, da motori e parti di motore (non bonificati), frigoriferi e materiali contenenti PoliCloroBifenili (materiale altamente inquinante).

Le Fiamme Gialle Aeronavali procedevano, pertanto, congiuntamente ai colleghi della Tenenza di Ponza, al sequestro preventivo a carico di ignoti, per abbandono incontrollato di rifiuti. Nel contempo, veniva nominato come custode giudiziario il Comune di Ponza, ente deputato al ripristino dello stato dei luoghi. L'attività svolta testimonia, ancora una volta, la cura che le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia pongono nella tutela dello splendido patrimonio naturale delle isole Pontine, località ad alta vocazione turistica della regione Lazio.