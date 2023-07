Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nella scorsa nottata, poco prima dell'alba, nel centro di Latina. In circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia, intervenuta con le pattuglie della Squadra Volante della Questura, un anziano automobilista ha perso il controllo della propria Dacia Duster mentre percorreva viale XXI Aprile prima di urtare le vetture in sosta, finendo per ribaltarsi.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro quindi si è trattato di un incidente autonomo: il mezzo guidato da un uomo di 75 anni ha deviato improvvisamente verso destra, mentre percorreva la circonvallazione in direzione di via Don Torello, scontrandosi con una Hyundai i30 parcheggiata sul lato della carreggiata, che a sua volta, per la violenza dell'impatto, è finita contro la Volkswagen T-roc in sosta subito dopo. L'urto avvenuto lateralmente ha fatto capovolgere la Dacia Duster, che si è fermata sottosopra al centro della strada.

Con i poliziotti sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e i soccorritori del pronto intervento sanitario che hanno trasportato l'uomo presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti, dov'è stato ricoverato in condizioni non gravi. Per consentire i rilievi e fino alla rimozione dei mezzi coinvolti la strada è rimasta bloccata fino alle prime ore del mattino.