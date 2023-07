Furto con strappo aggravato in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale: queste le accuse, a vario titolo, per cui S.L., 29enne albanese e R.A., 34enne domiciliata nella provincia di Roma, sono stati arrestati ieri sera dagli agenti di polizia del Commissariato di Terracina.

I fatti sono avvenuti il 18 luglio scorso, quando la coppia, proveniente dalla provincia romana, raggiungeva Terracina, dove individuava una 84enne del posto, vittima vulnerabile del loro colpo, che in quel momento era sola in casa. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, la 34enne era alla guida di un'auto che si era parcheggiata nei pressi dell'abitazione. Lei era rimasta a bordo della vettura, col motore acceso, mentre il complice scavalcava la recinzione e si avvicinava all'anziana, strappandole una catenina d'oro dal collo.

Immediata la segnalazione al 112, giunta da alcuni vicini di casa allarmati dalle urla della donna, che nel frangente è stata colta da un malore, mentre i due si davano alla fuga in auto. Una volta acquisite le informazioni, queste sono state tempestivamente diramate a tutte le unità di polizia presenti sul territorio, che si sono messe alla ricerca del veicolo segnalato.

Poco dopo il personale della polizia, con abiti e auto di copertura, individuava i due sospetti nel centro cittadino: entrambi stavano probabilmente cercando una nuova vittima. Anche in questo caso stavano tentando di mettere in atto lo stesso piano: la donna attendeva in auto mentre lui cercava di introdursi in un'abitazione. Questa volta, però, non l'hanno fatta franca: lei è stata bloccata mentre era al volante, mentre lui è stato preso nei pressi dell'entrata di un residence.

La donna, una volta bloccata dalla polizia, si opponeva agli agenti, graffiando e tirando calci ad uno degli operatori, che ha riportato lesioni personali. Una volta fermati, la polizia ha proseguito con la perquisizione personale e veicolare, ritrovando la refurtiva che poco prima era stata trafugata all'anziana, oltre che un coltello a serramanico custodito all'interno della borsa della 34enne e altri oggetti contundenti e 5 grammi di crack nascosti nei vestiti.

I successivi accertamenti consentivano di appurare che l'autovettura in possesso della coppia non era di loro proprietà, ma era stata affittata ad Anzio e solo per pochi giorni. I due soggetti, già noti alle forze dell'ordine, venivano quindi arrestati in flagranza di reato mentre la donna veniva anche denunciata quale assuntrice di sostanze stupefacenti e pertanto le veniva ritirata la patente di guida.

Concordemente con il magistrato di turno presso la Procura di Latina, i due arrestati venivano ristretti agli arresti domiciliari in attesa del rito di questa mattina, che si è concluso con la convalida dell'arresto.