Si tratta della seconda decisione di questo tipo nell'arco di una settimana. Pochi giorni fa infatti sempre la Prefettura di latina ha notificato una interdittiva delle attività con la pubblica amministrazione alla società Edil Fiore Costruzioni società a responsabilità limitata limitata semplificata con sede a Sezze. A pesare è stata la condanna dell'amministratore della società, Luciano Petrianni, che era accusato di rapina, ricettazione e porto d'armi; per questa ragione nei suoi confronti era già scattata la misura di prevenzione.

Seguendo le tracce degli investimenti economici degli Anastasia si è arrivati al locale di Aprilia. L'interdittiva è stata trasmessa al Comune per i provvedimenti amministrativi conseguenti, che dovrebbero portare all'interruzione di tutti i rapporti in essere poiché l'obiettivo di questo tipo di provvedimenti è quello di bloccare investimenti sospetti.

Scatta l'interdittiva per la pizzeria «I Vesuviani» di Aprilia, il provvedimento è stato firmato dal Prefetto Maurizio Falco all'esito della informativa che ricostruisce con esattezza la titolarità del locale, formalmente di un giovane del posto, ma in realtà gestito da un uomo residente a Sant'Anastasia, comune dell'hinterland napoletano dove il sodalizio esercita da tempo un predominio criminale.

