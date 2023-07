Incidente su via Migliara 56, coinvolte due auto. Il sinistro si è verificato in prossimità dell'incrocio con via Sant'Isidoro nel Comune di Sabaudia. A causa dell'impatto una delle due auto è carambola fuori strada, ferito il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto la Polizia per i rilievi.