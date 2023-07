Mattinata di vera passione per migliaia di cittadini di Latina e provincia alle prese con l'assenza di acqua o con la bassa pressione. AcquaLatina non è stata infatti ancora in grado di ripristinare pienamente il servizio idrico in seguito ai lavori svolti alla Centrale delle Sardellane che ha lasciato all'asciutto i comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. In in alcune zone dei suddetti centri, la pressione è ancora molto bassa. Ma, assicura lo stesso Ente, il servizio sarà ripristinato quanto prima. Intanto resta una mattinata difficile per tante persone e moltissimi esercizi commerciali.