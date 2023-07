Grave incidente stradale a Minturno nella tarda mattinata di oggi, a causa del quale ha perso la vita un uomo di Minturno. Il sinistro si è verificato in località Genzano e l'uomo, forse per un malore, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo e lo staff del 118 impegnati nei soccorsi. Nonostante l'incessante attività di rianimazione dell'equipe sanitaria per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il traffico è rimasto bloccato sulla strada che collega Minturno a Scauri per circa due ore. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale e i Carabinieri della compagnia di Formia, impegnati nei rilievi del tragico sinistro.