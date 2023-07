I mezzi industriali dall' ingente valore venivano recuperati e restituiti ai proprietari, mentre le indagini proseguono in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio di mezzi industriali rubati.

Gli accertamenti da parte dei "centauri" di Latina permettevano di scoprire che il complesso veicolare era munito di targhe false e che lo stesso era oggetto di furto ai danni di una società di opere per l'ambiente di Roma, mentre il mezzo cingolato risultava rubato in data 18 luglio nella zona dei castelli romani, ai danni di una ditta che opera nel settore lavori di sterro nei cantieri edili.

