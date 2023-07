Una lite in barca che poteva finire malissimo. Lei con un coltello ferisce lui che, per evitare il peggio, si butta in acqua. E' accaduto a Ponza, davanti alla spiaggia del Frontone. Sarà la Procura di Cassino a chiarire cosa è accaduto sulla bella barca a vela in rada a Frontone e dove una donna, dopo una violenta lite, ha accoltellato il compagno. I due erano in vacanza sull'isola. Lui dopo i primi colpi si è gettato in mare ed è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno trovato sanguinante spaventato, tanto da non riuscire a riferire nell'immediatezza cosa fosse successo.

E' stato poi accompagnato presso il punto sanitario dell'isola. Le indagini sono seguite dalla Guardia di Finanza di Ponza.