L'istruttore accusato di stupro, G.D.A. ha 23 anni ed è il figlio di uno dei maggiori soci di un club romano, che ha sede sulla Riviera Zanardelli. L'abuso, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nella casa al mare del ragazzo a Lavinio, dove l'indagato avrebbe portato la 15enne e un altro minorenne, violando così una delle regole del Circolo che impedisce agli insegnanti di far uscire di notte gli allievi minorenni che dormono nella foresteria.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli