Gli specialisti delle truffe ai danni degli anziani continuano imperterriti a prendere di mira i pensionati di Latina e dintorni. L'ultimo tentativo è stato sventato ieri mattina dal figlio di una coppia, che andando a trovare i genitori, si è ritrovato casualmente a rispondere a una delle telefonate effettuate dagli impostori nel tentativo di farsi consegnare soldi e gioielli dalle vittime prescelte. E in effetti se l'uomo non si fosse trovato lì in quel momento, probabilmente gli autori del raggiro sarebbero riusciti nel loro intento, perché i genitori erano persuasi che la circostanza narrata dagli sconosciuti al felefono fosse reale.

Molto probabilmente gli sconosciuti hanno trovato il numero di telefono delle vittime sugli elenchi telefonici. Le indagini degli anni passati rivelano che buona parte dei truffatori compiono una serie di telefonate a caso, naturalmente tenendo a mente il nome dell'intestatario dell'utenza e la residenza, fin quando non trovano la vittima ideale, ovvero persone molto anziane: del resto in certi orari, come la mattina, nelle abitazioni gli anziani restano da soli.